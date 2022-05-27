"Сочи является главным курортом страны. Соответственно экологическая повестка стоит на первом месте. По поручению главы города Алексея Копайгородского при поддержке правительства РФ и Краснодарского края реализуется ряд больших мероприятий по приведению экологии в городе в соответствии с мировыми стандартами", — сообщил он.

В ноябре 2021 года правительством РФ был утвержден перечень мероприятий по комплексному развитию города Сочи, которые предстоит реализовать до 2030 года. Программа включает мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения, берегоукрепления и объекты благоустройства.

"Программа комплексного развития, куда входят 27 мероприятий в основном по водоснабжению и водоотведению. Общая стоимость ее составит порядка 139 млрд рублей, и программа модернизации канализационных очистных сооружений общей стоимостью порядка 35 млрд рублей", — отметил Салиев.

Так, до 2030 года предстоит модернизировать или построить более 1 тысячи объектов сетевой инфраструктуры протяженностью более 2,6 тыс. километров и 447 площадных объектов.

В 2022 году в Сочи приступили к реализации первоочередных объектов программы комплексного развития. Это обеспечение водоснабжения микрорайона Благодать, строительство сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Аше, Вардане, Кудепста и Верхнениколаевское, где многодетным семьям сочинцев выделены земельные участки. А также строительство канализационного коллектора в Хостинском районе, магистрального водовода в Адлере, сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Молодежный в Лазаревском районе курорта, а также комплекс работ по берегоукреплению и отсыпке пляжных территорий в поселке Лоо, на пляже "Свирский", участков побережья от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка и от устья реки Куапсе до пляжа "Дельфин" в Лазаревском районе Сочи.

По итогам принятых правительством Российской Федерации решений сформирована программа модернизации канализационных очистных сооружений Краснодарского края. Она включает 8 объектов на территории города Сочи на сумму почти 35 млрд рублей. Это семь канализационных очистных сооружений: Бзугу, Адлер, Кудепста, Дагомыс, Магадан, Якорная Щель, Лазаревские, — и система водоотведения Центрального района Сочи.