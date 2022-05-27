"Предложить министерству культуры и туризма Московской области разработать туристические маршруты по территории Московской области, ориентированные на молодежную аудиторию, в том числе туристические маршруты по предприятиям народных художественных промыслов Московской области. Министерству образования Московской области — разработать перечень туристических маршрутов Московской области, рекомендованных для экскурсионного посещения студенческими группами", — говорится в тексте документа.

Также участники форума предложили расширить перечень подмосковных организаций и мероприятий, доступных по льготной программе "Пушкинская карта".

Всероссийская программа "Пушкинская карта" для молодых людей от 14 до 22 лет стартовала 1 сентября 2021 года. Всего в Московской области в программе участвуют 74 культурных объекта: 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, 3 концертные организации и 1 библиотека.

Московский областной студенческий форум "Поколение Z" проходит на базе Российского государственного университета туризма и сервиса в Пушкинском округе. Он собрал более 500 учащихся.