"Интернет-посетители могут изучить экспонаты и узнать интересные исторические факты о строительстве и начале эксплуатации первых железнодорожных магистралей в Российской империи", — говорится в сообщении.

Всего в музее четыре зала, в первом представлены геодезические инструменты, рельсы конца XIX века, дорожные вещи и другие любопытные экспонаты.

Зал Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) посвящен истории "золотой пряжки Транссиба", как ее называли за красоту и дороговизну строительства.

Его отличают масштабные диорамы "Строительство тоннеля", "Установка моста через бухту Березовую", а также макеты уникальных мостов, зданий и судов переправы поездов через озеро Байкал, действовавшей до введения в строй КБЖД.

В зале Байкало-Амурской магистрали (БАМ) экспозиция рассказывает об истории выбора маршрута магистрали, первом комсомольском отряде в 1974 году, строительстве самого протяженного в РФ Северомуйского тоннеля длинной 15 км.

Центральное место в зале, посвященном истории ВСЖД, занимает большой макет станции Иркутск-Пассажирский, где показаны все современные здания и сооружения.

"Важное место отведено работе дороги в годы Великой Отечественной войны", — отмечается в пресс-релизе.

Проект по созданию виртуального тура по музею занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Транспорт будущего" в 2022 году.