«Обсуждались перспективы развития туристической инфраструктуры, в том числе – в прибрежной территории Каспия, пляжи которого могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы. Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и др.», — говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Как отметила Догузова, в Дагестане наиболее популярны культурно-познавательный отдых на природе, так как в республике проживают десятки народов со своей историей и культурой, и пляжный отдых на побережье Каспийского моря. По ее словам, теплое море и песчаные пляжи хорошо подходят для семейного отдыха, но вся инфраструктура курортов на лето уже забронирована.

В рамках программы строительства быстровозводимых отелей Ростуризм выделяет 150 млн рублей на финансирование 500 новых номеров, которые будут созданы в Дагестане уже в этом году. Кроме того, готовится заявка на туристическое обустройство центра Дербента. На такое обустройство можно будет получить 250 млн рублей.