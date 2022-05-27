«Наше семейство сурикатов вернулось в свой уличный вольер, примыкающий к павильону «Животные Африки». Так что посетители снова могут понаблюдать за их безостановочной беготней. Перед выходом зверьков киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством, затем зверьки начали перетаскивать грунт, расширили входы в нору», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе зоосада, зиму сурикаты провели в павильоне «Животные Африки». Там у них специально оборудованный вольер, в котором есть грунт для нор, домики, а также лампы, под которыми зверьки греются зимними вечерами. Также у них есть бассейн с шариками и игрушки, в которых сотрудники прячут лакомства.

В Московском зоопарке сурикатов кормят творогом, куриным мясом, яйцами перепелок, они также очень любят поедать насекомых, мучных червей и личинок.