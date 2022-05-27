"До 30 июня продлен режим повышенной готовности, поскольку эпидситуация оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Масочный режим по предложению региональных Минздрава, Минтруда и общественной палаты Омской области теперь носит рекомендательный характер, как и социальное дистанцирование", — говорится в сообщении.

В регионе также разрешено провести публичные массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню молодежи. Разрешение касается и мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти Омской области. Согласовано также открытие туристского сезона в формате выставки-ярмарки "Любинский. Travel", проведение регионального туристского фестиваля "ТурМикс" и фестиваля сибирской культуры "Слетье". Вместе с тем в сообщении отмечается, что уровень коллективного иммунитета в регионе пока недостаточный, и необходимо продолжать вакцинацию.