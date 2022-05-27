"Мы обязательно подумаем над проведением такого фестиваля, где бы мы собрали представителей туристического бизнеса страны и рассказали ещё раз о возможностях и красотах нашей страны. Это хорошая идея, мы обязательно сделаем", — сказал Собянин в ходе личного приема граждан в пятницу.

Так он прокомментировал предложение о проведении в столице тематического туристического фестиваля, на котором может быть представлена информация о всех достопримечательностях регионов страны.

Мэр также напомнил о созданной специальной платформе Ruspass, с помощью которой можно забронировать тур, гостиницу, а также посмотреть достопримечательности разных регионов. "И сегодня мы практически подписали соглашение со всеми субъектами РФ, они вошли на эту платформу и мы активно обмениваемся информацией. Можно иностранцам, и российским гражданам получить всю информацию, куда поехать, не только поехать, вплоть до того, что ресторан заказать в определенное время в определённом городе", — добавил он.

Говоря о фестивалях, Собянин уточнил, что власти столицы при первой возможности возобновили их проведение.

"Москвичи соскучились по активной фестивальной деятельности. По сути дела, это возможность пообщаться, погулять по городу, посмотреть на концерты, поучаствовать в мастер-классах, благотворительности. Это среда, без которой город уже не тот. Поэтому, при первой возможности мы возобновили фестивали в этом году, уже проводили и "Пасхальный фестиваль", и "Московскую весну", — добавил он.