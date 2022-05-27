"Я на самом деле очень скептически отношусь к туристическому потоку, потому что эта фраза — обезличивание. За этим словосочетанием должны стоять объективные показатели, экономические, а не просто цифры — это лукавая статистика", — сказала Захарова в ходе пленарного заседания форума "КультАрктика" в Мурманске в пятницу.

Она отметила, что объективные данные могут предоставить Росстат и туристско-информационные центры.

При этом, добавила эксперт, отрасль должна стремиться к повышению среднего чека туриста и его возвращению в регион.

Захарова высоко отозвалась о системном подходе правительства Мурманской области к развитию туризма.

Она пояснила, что программа развития отрасли предполагает работу на несколько лет вперед, и каждый год будет посвящен определенному виду туризма — экологическому, активному, образовательному, промышленному.

В январе текущего года в правительстве Мурманской области сообщали, что турпоток по итогам 2021 года оценивался в 450 тыс. человек. В апреле комитет по туризму Мурманской области сообщил, что турпоток в 2021 году составил 486,2 тыс. человек.

В ноябре 2021 года председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что 2022 год станет годом экотуризма в Мурманской области, 2023 — годом активного туризма, 2024 год — годом культурно-познавательного туризма, 2024 — годом промышленного туризма, 2026 — годом делового туризма.