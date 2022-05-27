«AZUR air Black Jet будет выполнять рейсы в Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы запланированы с 28 мая с частотой три раза в неделю. Программа полетов из Красноярска начнется 31 мая, из Екатеринбурга — 1 июня, из Новосибирска – 3 июня, из Минеральных Вод — 4 июня. Расписание полетов из регионов доступно на официальном сайте авиакомпании.

Boeing 757-200 Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.