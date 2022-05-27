"Все забронировано везде. Большой запрос на агротуризм, поэтому мы думаем, как усилить это направление и создать больше мест для такого отдыха. Еще у нас не хватает, я считаю, программы поддержки отелей. Раньше много денег утекало, сейчас — общались с коллегами на Госсовете — Калининград, Бурятия, Камчатка, южные регионы и, конечно, Подмосковье — деньги инвесторов пришли в туриндустрию", — сказал Воробьев в интервью РБК в пятницу.

Он отметил, что летом в Подмосковье прогнозируется 8 млн туристов.

По словам главы региона, турпоток в Подмосковье в 2020 году составлял более 11 млн человек, в 2021 году — 15,3 млн человек. В майские праздники регион посетили около 3 млн человек.