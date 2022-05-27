"По традиции в рамках празднования Дня города на Стрелке Васильевского острова будут зажжены факелы Ростральных колонн. 27 мая факелы зажгутся в 09:55, перед началом церемонии возложения цветов к Медному всаднику, и будут погашены в 11:00", — говорится в сообщении.

Губернатор Александр Беглов отметил, что огни Ростральных колонн — неотъемлемая часть ландшафта города.

"Ростральные колонны — символ Санкт-Петербурга. Зажжение факелов в дни торжеств и памятных дат — одна из прекрасных традиций северной столицы. Огни на Ростральных колоннах стали неотъемлемой частью праздничного убранства, они подчеркивают красоту нашего любимого города", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Кроме того, в пятницу в Мариинском дворце пройдёт торжественная церемония вручения звания Почётного гражданина города. В этом году звание присвоено главе "Газпрома" Алексею Миллеру и президенту некоммерческого партнерства "Транспортный союз Северо-Запада" Владимиру Ходыреву.

Факелы на Ростральных колоннах зажгутся и в ночь с 28 на 29 мая в рамках проекта "Музыка Дворцового моста" и будут гореть с 23.00 до 00.45, а Дворцовый мост разведут ровно в полночь, сообщила ранее на пресс-конференции организатор проекта, директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак.

"Прозвучит "Гимн Великому городу". Пролёты Дворцового моста дрогнут и начнут разводиться. Зажгутся Ростральные колонны. Мы также раздадим несколько тысяч флаеров с текстом "Гимна Великому городу". Таким образом все желающие смогут подпевать. И мы надеемся, что набережная превратится в такой большой многоголосый хор петербуржцев и гостей нашего города", — сказала Юлия Стрижак.

На Адмиралтейской набережной также в ночь на воскресенье будет установлена большая сцена с экранами, на которой разместится симфонический оркестр этого театра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело. Прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Соловьёва-Седова, Петрова. По другую сторону Невы — на Васильевском острове установят экраны, которые будут транслировать происходящее на сцене. Представление "Музыка Дворцового моста" покажет телеканал "Санкт-Петербург".

Перед этой акцией рядом с Зимним дворцом состоится представление "Классика на Дворцовой".

Этот ежегодный концерт станет более современным, сказала режиссёр-постановщик проекта Екатерина Галанова.

"Мы немножко уходим от такого классического оформления сцены и приходим к более современной визуализации, и то же самое касается программы. Даже внутри одного номера мы будем соединять классику и современность: прозвучит классическая ария, которая постепенно перейдёт в абсолютную рок-композицию", — рассказала режиссер.

На сцене выступят обладатель двух Grammy, лауреат "Золотой маски" Ильдар Абдразаков (бас), солист Большого и Мариинского театров Алексей Марков (баритон), солистка Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Василиса Бержанская (меццо-сопрано), Вероника Джиоева (сопрано), итальянец Витторио Григоло (тенор), кубинка Мария Алейда (сопрано).

В концерте будет участвовать оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Дирижировать будет художественный руководитель и главный дирижер Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои (Узбекистан) Денис Власенко.

"Мы готовим такую историю, которая понравится не только тем зрителям, которые любят оперу и любят танцевальное искусство, классическое искусство, но и тем, кто любит рок- и поп-музыку", — объяснила Галанова.

В программу приглашены шесть танцевальных коллективов — от классических до современных: из Театра балета имени Леонида Якобсона, балет Аллы Духовой TODES; коллективы, исполняющие латиноамериканские и классические танцы, из Тюмени, Перми, "Московский Мюзик-Холл" и петербургская труппа "Сен-Мишель". Начало концерта в 21:30 мск.

После полуночи и до 2 часов ночи в акватории Невы, у Петропавловской крепости состоится Фестиваль огня, который впервые в этом году пройдет в рамках Дня города. Наблюдать действо можно будет с Дворцовой набережной.

"Это будет самый длинный салют, который может быть в День города", — объяснил председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев.

Соревноваться будут пиротехнические команды из Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, а также из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии.

На стенах Петропавловской крепости художники будут создавать световые картины — медиапроекции. Планируется телевизионная и онлайн-трансляция.

В воскресенье, 29 марта, в 20 часов на "Газпром-арене" состоится шоу "Петровские ассамблеи 2.0." с участием DJ Smash, DJ Groove, Slava Marlow, Niletto, Pharaon, Вани Дмитриенко. Также выступят 2 тыс. молодых танцоров из разных регионов. Режиссёр представления Виктор Крамер отметил, что это шоу приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

"Пётр, как мы знаем, был большой мастак в области танцев. Вообще любил фейерверки, танцы, оригинальные затеи, развлечения, декорации. И то, что мы будем делать 29-го числа, в данном случае, это наша дань, дань молодых людей, которые туда придут, дань исполнителей, дань DJ-ев, дань специалистов в области современных эффектов, видео, света, лазера тем начинаниям, которые когда-то были совершены Петром Первом. И, соответственно, это является прямым предложением традиций основателя города Петербурга", — сказал режиссер.

Датой основания Санкт-Петербурга считается 27 мая 1703 года. Его заложил Петр I, построив на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Город был столицей в 1714 — 1728 годах и в 1732 — 1918 годах. С 1914 года назывался Петроградом, с 1924 года — Ленинградом. Историческое название вернулось после референдума-опроса в 1991 году. По официальным данным, сейчас в Санкт-Петербурге живут 5 млн 378 тыс. человек.