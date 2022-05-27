"В этом году Сочи традиционно на высоком уровне подошел к подготовке летнего сезона, гостям и жителям города доступны 188 пляжных территорий, они на сегодняшний день полностью готовы", — сказал Ярыш.

По его словам, большое внимание уделено качеству и безопасности предоставляемого сервиса и услуг. Так, на пляжных территориях установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции.

"Кроме того, впервые будет подготовлена развлекательная программа, будут открыты 16 кинотеатров под открытым небом", — отметил Ярыш.

Также будет обеспечен бесплатный доступ к зонам воркаута для занятий спортом.