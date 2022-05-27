Пассажиропоток многих аэропортов снижается по сравнению с прошлым годом, отмечают в МАА. Это связано с тем, что с 24 февраля закрыты аэропорты юга страны. Наблюдаемое сокращение перевозок не позволяет довести субсидии до аэропортов через авиакомпании в рамках уже запущенного механизма поддержки отрасли, считают в ассоциации.

"В этих условиях требуется корректировка модели распределения уже выделенных правительством средств на поддержку отрасли таким образом, чтобы аэропорты могли получить их напрямую, пропорционально выпадающему пассажиропотоку. Как получают их напрямую закрытые аэропорты юга. Такие изменения уже обсуждаются, и мы поддерживаем эту инициативу", — передал "Интерфаксу" исполнительный директор МАА Сергей Никотин через пресс-службу.

По данным источника газеты "Коммерсантъ", пассажиропоток всех российских аэропортов в апреле сократился примерно на 25%. Предложения по субсидиям для аэропортов Московского авиаузла будут направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову по итогам мая, по региональным аэропортам — по итогам июня, отмечает издание.

Как сообщалось, пассажирские авиакомпании по решению властей РФ получат на компенсацию расходов в апреле-октябре в общей сложности 100 млрд руб., грузовые — 2,9 млрд руб. Закрытым с 24 февраля 11 аэропортам юга и центральной части страны будет выделено 3 млрд руб.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.