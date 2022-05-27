В рейс отправился двухсистемный электропоезд ЭС1П, предназначенный для межрегиональных перевозок и работающий на участках как с постоянным, так и с переменным током.

"Расстояние между столицами двух регионов скоростная "Ласточка" прошла менее чем за 5 часов. Поезда дальнего следования, осуществляющие перевозку пассажиров по маршруту в настоящее время, идут 6 часов. На автомобиле путь занимает более 7 часов", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе "Синары" "Интерфаксу" уточнили, что решение о дальнейшем запуске электропоезда по данному маршруту будут принимать "Российские железные дороги".

Двухсистемный скоростной электропоезд "Ласточка" ЭС1П разработан, выпущен и сертифицирован заводом "Уральские локомотивы" в 2018 году. Он предназначен для перевозки пассажиров на участках с разными родами тока протяженностью до 700 км. Вместимость пятивагонного поезда — 390 мест.

По данным "Синары", на сегодняшний день скоростные "Ласточки" модификации ЭС1П обеспечивают регулярное пассажирское сообщение на 18 российских маршрутах, а также на международном сообщении Москва — Минск.

"Уральские локомотивы" серийно выпускают грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.