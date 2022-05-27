Тема фестиваля этого года — "Величие России. От Петра Первого до наших дней" — посвящена 350-летию первого российского императора. В экспозиции представлены 23 скульптурные композиции, выполненные мастерами из России и Белоруссии.

Песчаные скульптуры напомнят посетителям фестиваля о победах и великих деяниях Петра I, существенно повлиявших на развитие государства. Доминанта на фестивале — грандиозная композиция высотой 8 м и длиной 19 м, изображающая императора Петра Великого на фоне Санкт-Петербурга и знаменитого корабля "Ингерманландия" — парусного линейного корабля российского Балтийского флота, построенного по проекту самого государя.

Особое внимание скульпторы уделяют теме Санкт-Петербурга. Зрители увидят воплощенные в песке знаменитые архитектурные шедевры северной столицы. Скульпторы не обошли вниманием легенду о Заячьем острове, откуда началось строительство Санкт-Петербурга.

Изображения прославленных российских полководцев, деятелей науки, культуры и искусства XVII-XX веков напомнят о достижениях России в самых разных областях на протяжении трех столетий.

В экспозиции будут представлены скульптурные портреты и композиции на тему литературных, художественных и музыкальных произведений поэтов и писателей Пушкина, Есенина, Толстого, Достоевского; художников Васнецова, Рериха, Врубеля; композиторов Прокофьева, Чайковского, Римского-Корсакова.

Особое место будет уделено рассказу о русском театре и кинематографе: здесь можно будет увидеть фигуры Станиславского и Тарковского. Одним из ярких образов фестиваля, символизирующих современную культуру, станет скульптура Виктора Цоя, которая будет создана к его юбилею 21 июня.

Песчаные скульптуры, запечатлевшие Менделеева, Королёва, Гагарина, Попова, в 1896 году впервые в мире осуществившего передачу радиограммы, и других напомнят о достижениях российской науки.

Юные гости фестиваля поучаствуют в мастер-классах в окружении мультипликационных героев студии "Союзмультфильм".

Все посетители, пришедшие на фестиваль в период с 27 по 31 мая получат уникальную возможность своими глазами увидеть работу скульпторов над созданием песчаных композиций.

В этом году на пляже Петропавловской крепости работает более 12 профессиональных скульпторов, мастеров высшего класса, многократных чемпионов мира и победителей международных и российских конкурсов и фестивалей скульптуры из песка и льда. Среди них Павел Мыльников, Баграт Степанян, Николай Торхов, Павел Соловов, Андрей Молоков, Вадим Бандарец, Евгений Гоманов, Сергей Кныш, Иван Зверев, Иван Савенков, Александр Жидков, Илья Филимонцев.

В день открытия фестиваля — 27 мая — почетное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, кино и театра, науки и спорта оценит работы мастеров песчаной скульптуры, участники фестиваля получат дипломы и подарки.