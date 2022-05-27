Ему присвоен регистрационный номер 4-B04-01-00074-L.

Выпуск сроком обращения 2 года планируется разместить по открытой подписке. Номинал — 1 тыс. руб. Доходность — 15% годовых.

Предоставление обеспечения, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Антерра" работает в гостиничной отрасли, бенефициар — Александр Тертычный.

Бренд Green Flow начал свою историю в 2017 году с открытия первого четырехзвездочного отеля в Сочи на курорте Роза Хутор. В 2022-2023 гг. Green Flow планирует построить оздоровительно-термальный комплекс в Санкт-Петербурге, отель на Байкале и загородный эко-отель в Калужской области. Общий объем инвестиций в развитие сети превышает 500 млрд руб.

Полученные от размещения средства компания направит на постройку следующего объекта уровня 4 звезды на территории ОЭЗ "Байкальская Гавань" — Green Flow Baikal.