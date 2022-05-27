"Рейсы будут выполняться по четвергам. Пока продажи открыты только на июль, однако, уже прорабатывается вопрос по рейсам в августе", — сказал собеседник агентства.

Согласно расписанию томского аэропорта "Богашево", в настоящее "Красавиа" выполняет рейсы Томск-Стрежевой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты осуществляются на самолетах ATR-42.

Вместе с тем мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшее время максимальная стоимость билета из Стрежевого до Томска снизится с 24 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

"Переговоры еще ведутся. Возможно, ценник опустится чуть больше. Наше предложение — вернуться к единому тарифу, как это было раньше. Естественно с льготными билетами для пенсионеров и молодежи", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Дениченко, власти Томской области направили предложения двум авиакомпаниям для организации полетов из Стрежевого в Новосибирск.

Стрежевой — самый северный город Томской области, расположен в 970 км от областного центра, граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. Аэропорт "Стрежевой" обслуживает пассажиропоток одноименного города. На сегодняшний день регулярные рейсы в Стрежевой выполняются только из Томска.

АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа" и является единственной государственной авиакомпанией в Красноярском крае. В настоящее время авиапарк предприятия состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. По данным Росавиации, в 2021 году "КрасАвиа" перевезла 305,9 тыс. пассажиров, что вдвое больше показателя 2020 года.