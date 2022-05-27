В пресс-релизе УФАС говорится, что между АО "МАВ" и "Авророй" заключено соглашение, в рамках которого аэропорт предоставляет услуги по наземному обслуживанию, в том числе, устанавливает и убирает пассажирские трапы (телетрапы).

Как следует из приказа министерства транспорта РФ, за использование телетрапа в аэропортах устанавливается отдельный тариф за один час его эксплуатации. Плата определяется по установленному тарифу и фактическому времени использования каждого предоставленного телетрапа.

Как выяснил антимонопольный орган, АО "МАВ" с января 2021 года изменило правила применения тарифа путём округления фактического времени использования телетрапа до часа в большую сторону.

"Таким образом АО "МАВ" определяет плату за услугу использования телетрапа по установленному тарифу не по фактическому времени использования каждого предоставленного телетрапа, а с округлением неполного часа до полного, что вынуждает авиакомпании платить за неоказанную услугу или за время, в которое телетрап не использовался", — поясняется в пресс-релизе.

Приморское УФАС России направило ПАО "МАВ" предупреждение о необходимости определения платы по предоставлению каждого телетрапа за фактически использованное время. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-апреле 2022 года обслужил 482 тыс. пассажиров, что на 17% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

На базе авиакомпании "Аврора" по поручению президента РФ Владимира Путина создаётся единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" с парком воздушных судов российского производства. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год, обслуживать свыше 530 маршрутов к 2025 году.