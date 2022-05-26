"Сегодня есть возможность отменить масочный режим, потому что пошло снижение заболеваемости ковидом. Для нас это тоже очень хорошо. Но я все равно хочу обратиться к жителям нашего города с рекомендацией носить маски в публичных местах. Это обеспечит вашу безопасность", — сказал глава города в эфире петербургского телеканала "78".
Беглов считает, что об окончании пандемии говорить преждевременно.
"У нас ежедневно заболевают порядка 300 человек. В стационарах более 1,5 тыс. больных. Ковид никуда не ушёл", — заявил губернатор.
В четверг глава города подписал поправки в постановление, которое регулирует "антиковидные" ограничения в Петербурге. Изменения касаются отмены масочного режима. В документе отмечается, что использование средств индивидуальной защиты с 27 мая носит рекомендательный характер.
Остальные ограничения продлеваются до 1 июля.
В Петербурге продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, число зрителей в театрах и концертных залах ограничено 2 тыс. человек, туристам рекомендуется не посещать город.