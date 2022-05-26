В частности, запрещено проводить публичные мероприятия, в театрах и концертных залах разрешено находиться не более 2 тыс. зрителей, туристам рекомендовано не приезжать в город, следует из обновленного "антикоронавирусного" постановления городского правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга (...) по 15.06.2022 (...) проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора — ИФ)", — говорится в пункте 2.1.3. постановления.

Поправки в этот документ губернатор Александр Беглов внес в четверг. Согласно изменениям, с пятницы, 27 мая, в Петербурге отменяется масочный режим: ношение масок носит только рекомендательный характер. Организациям рекомендовано обеспечить сотрудников и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Срок остальных ограничений продлевается до 1 июля.

В частности, до этой даты продолжает действовать запрет (временная приостановка) на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек. Исключение составляют спортивные мероприятия, которые согласуются комитетом по физической культуре и спорту, культурные и зрелищные мероприятия, которые согласуются комитетом по культуре и иные мероприятия, которые согласуются комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. В этом случае число участников не должно превышать 2 тыс. человек.

Точно такое же ограничение в 2 тыс. человек действует для театров, цирков, концертных залов и кинотеатров.

Запрещается курение кальянов в кальянных, в местах общепита и других общественных местах. На предприятиях общепита вход и выход для посетителей должны быть разделены.

При этом обновленное постановление отменяет требование устанавливать защитный экран между работником и посетителем на кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей посетителей.

По-прежнему действует требование для бизнеса в ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" получать "предпринимательский" QR-код, который подтверждает выполнение стандарта безопасной деятельности. Его необходимо оформлять на каждую точку, где размещен бизнес.

Работодателям рекомендуется обеспечить минимальное присутствие сотрудников в офисе, следить за состоянием сотрудников и не допускать к работе тех, у кого есть признаки инфекционного заболевания, обеспечивать дезинфекцию поверхностей (мебели, оргтехники), обеззараживание воздуха.

"Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях", — говорится в постановлении.

Кроме того, работодателю рекомендуется освободить сотрудника от работы на два дня с сохранением заработной платы для вакцинации.

До 15 июня гражданам старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения помещений религиозных организаций.

До 31 декабря действует запрет на организацию нестационарного отдыха детей и молодежи (турпоходы) в организациях, осуществляющих туристско-краеведческие и спортивные мероприятия.

Туристам, в том числе иностранным, рекомендуется не приезжать в Петербург.

"Рекомендовать гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга", — говорится в документе.