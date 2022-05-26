"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая до 20:00 10 июня высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промполитики и госкомитета по водному хозяйству.

Глава Крыма заверил, что на территории региона сохраняется спокойная обстановка.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его продлили и распространили на подведомственные объекты шести госорганов. 11 мая число муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности сократилось до пяти.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый", и критический — "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.