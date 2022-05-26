"В решении вопроса транспортной доступности юга России будут приниматься системные меры. Минтрансу совместно с регионами необходимо отрегулировать и увеличить объем мультимодальных перевозок по единому билету. А к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения между курортными городами на Черном море там, где это оправдано. Это даст возможность гражданам рассматривать альтернативные маршруты к местам отдыха", — сказал вице-премьер на совещании, посвященном подготовке к летнему туристическому сезону.

Как уточнил Чернышенко, Минтранс запустит в этом сезоне регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минводами, Волгоградом, Ставрополем, включая единый билет и единое расписание. Ведомству поручено проработать возможность организации на трассе М4 "Дон" выделенную полосу в оптимальные временные интервалы для регулярных пассажирских автобусов.

Он также отметил, что у туристов наиболее востребованными направлениями отдыха остаются курорты Краснодарского края и Крыма.

"РЖД увеличивает количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. В продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тысяч билетов на поезда по южному направлению", — заключил Чернышенко.

На этой неделе Росавиация в 15-й раз подряд продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения ввели 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Запрет действует до 31 мая.