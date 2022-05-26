"В подмосковном поселке Кратово 28 мая открывается движение поездов на Московской детской железной дороге. Проехать по узкоколейной магистрали, которая проходит в лесопарковой зоне, могут все желающие", — говорится в сообщении.

На линии две станции — Пионерская и Юность, а также промежуточная платформа Школьная. Малая магистраль будет открыта для пассажиров со вторника по субботу вплоть до 27 августа. В течение этого времени в рамках летней производственной практики водить поезда, управлять движением, обслуживать пассажиров, инфраструктуру и подвижной состав малой магистрали будут более 700 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Московская детская железная дорога в Кратово была открыта в 1937 году. Это одна из старейших детских дорог на в странах СНГ. Узкоколейная дорога с шириной колеи 750 мм проходит между городом Жуковским и поселком Кратово. На железной дороге действуют пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо, функционирует 6 переездов, протяженность пути составляет 3,8 км.