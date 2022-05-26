"Осуществлять рейсы из терминала будут 12 авиакомпаний, среди которых израильские авиаперевозчики El Al и Arkia, а также европейские лоукостеры Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Transavia, Pegasus и Tus Airways. Они будут выполнять полеты по 23 направлениям, в основном в Европу", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, предстоящее открытие станет еще одним шагом возвращения индустрия туризма к обычной жизни.

В Управлении аэропортов Израиля ожидают, что в июне 2022 года из терминала 1 вылетит порядка 250 тыс. пассажиров на 1600 рейсах, а пассажиропоток через все терминалы составит 1,9 млн пассажиров.

Первый терминал аэропорта имени Бен-Гуриона приостановил работу в 2020 году из-за сокращения числа международных рейсов на фоне пандемии коронавируса.