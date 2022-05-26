"Япония возобновит прием иностранных туристов с 10 июня, поскольку страна продолжает ослаблять ограничения, введенные ранее из-за COVID-19. Чтобы уменьшить потенциальное распространение инфекции, прибытия путешественников первоначально будут ограничены туристическими группами", — пишет издание.

Как отмечает портал, Япония в конце мая уже начала в тестовом режиме принимать небольшие группы туристов из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.

"Решение правительства заложит основу для возрождения въездного туризма, приостановленного в 2020 году. Тем не менее, послабления будут осуществляться поэтапно, и, вероятно, потребуется время, чтобы снова увидеть большое количество иностранных туристов, которые играют существенную роль в росте и укреплении экономики Японии", — пишет Кyodo News.

Кисида также сообщил, что в июне будут возобновлены международные рейсы в/из аэропортов Наха и Нью-Титосэ, откуда можно добраться в популярные туристические места на Окинаве и Хоккайдо.

Правительство страны также призывает туристов соблюдать в Японии антиковидные меры, среди них – ношение маски и социальное дистанцирование.