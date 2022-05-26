"В фестивале примут участие лучшие уличные театры России, которые будут радовать представлениями жителей и гостей города с 6 по 10 июня. Первую в этом году постановку представит московский театр "Трикстер" со спектаклем "Руслан и Людмила", — говорится в сообщении.

Выступления театральных трупп будут проходить одновременно на трёх площадках города: на Центральной площади, на площадке у парусной школы и на площади у историко-краеведческого музея.

Кроме этого, на набережную Геленджика творческие коллективы выйдут на променад, отмечает пресс-служба.