"Сегодня мы еще на один шаг, большой шаг, приблизились к окончанию реставрации этого замечательного памятника стиля рококо — единственного такого памятника в России. Это была ежедневная ювелирная работа на всех этапах, начиная реставрацией фундамента и заканчивая позолотой", — рассказал он.

После открытия большого китайского кабинета посетителям станут доступны 13 из 17 интерьеров Китайского дворца. Реставрацию еще четырех залов — китайскую опочивальню, камер-юнкерскую, портретную и кабинет Екатерины — планируют завершить к концу 2023 года.

Для посетителей залы станут доступны в 2024 году.

Большой китайский кабинет относится к одним из самых эффектных интерьеров дворца. Особенностью декоративного убранства, выполненного в стиле "шинуазри", являются наборные деревянные панно на стенах. Композиции созданы русскими мастерами во главе с Иосифом Шталмеером в технике маркетри (мозаики из разных пород дерева) с инкрустацией пластинками моржовой кости.

Завершает декоративное убранство потолка плафон "Союз Европы и Азии" работы итальянского художника Якопо Гуарана.

Кроме того, в кабинет вернули бильярдный стол, приобретенный великим князем Петром Федоровичем в 1748 году. Раритетный "аглицкой билиарт" был установлен в зале в царствование императрицы Екатерины II.

Как отметила заведующий сектором "Собственная дача" Татьяна Сясина, в середине XIX века интерьер зала претерпевал незначительные изменения. В частности, поменялась стилистика падуг потолка, а на деревянных стенных панно в углах и откосах появилась роспись, имитирующая китайский золотистый шелк. Основные композиционные элементы — изображения китайского императора Богдыхана и его супруги — были сохранены.

"Самым главным интересом для меня как для музейного работника было раскрытие позолоты: на потолке вы можете видеть золото, сохранившееся на 99% только благодаря положенной в XIX веке позолоте сверху (вторым слоем — ИФ), которая больше всего и пострадала в годы войны. Когда в начале реставрации мы увидели такое количество утрат, стало ясно — надо делать новодельную позолоту. Начали расчищать и увидели, что позолота XVIII века в полной сохранности, такой нет ни в одном нашем зале", — подчеркнула она.

Сясина добавила, что в этом году 1 июля музею "Китайский дворец" исполняется 100 лет. Как музей дворец открыт в 1922 году.

Реставрация Китайского дворца ведется при поддержке ПАО "Газпром".

Китайский дворец — памятник отечественной истории и архитектуры, единственный аутентичный дворец стиля рококо в России. Он расположен в Ораниенбауме в глубине Верхнего парка и является частью дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" императрицы Екатерины II. Чтобы сохранить дворец, ГМЗ "Петергоф" организовывает посещение только в летние месяцы.

В период с 2004 по 2009 годы во дворе выполнены работы по восстановлению фасадов здания и гидроизоляции, c 2009 года осуществляется реставрация его интерьеров. Летом 2021 года состоялось торжественное открытие двух отреставрированных залов — Штукатурного покоя и Малого китайского кабинета. Реставрация большого китайского кабинета началась в 2016 году.

Дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум" — единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью уцелела в годы Великой Отечественной войны, и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо. В послевоенные годы Китайский дворец не реставрировался и постепенно ветшал, поскольку основные усилия реставраторов были направлены на восстановление крупных объектов "Петергофа", разрушенных во время войны.