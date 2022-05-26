"Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети в РФ.

Ранее в мае американская McDonald's договорилась о продаже своего бизнеса в России Александру Говору, который был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом. Предполагается, что покупатель сохранит персонал сети и эквивалентные условия для сотрудников как минимум на два года. Он также согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Кроме того, он будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

С 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. "Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", — объясняла компания.

Первый ресторан McDonald's в России открылся в Москве на Пушкинской площади в 1990 году. Этот ресторан компания на своем сайте называла самым посещаемым в мире. В настоящее время сеть объединяет более 850 ресторанов.

Суммарные инвестиции McDonald's в РФ составили $2,5 млрд. Налоговые выплаты компании составили 167 млрд рублей. В системе McDonald's в России работало более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков — еще около 100 тыс.