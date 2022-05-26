"Ограничительные мероприятия продлены в связи с тем, что в Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, превышающие показатели по Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 327 случаев заболеваний COVID-19, что на 23% выше показателя предыдущей недели.

Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, значительный рост среди лиц старше 65 лет — на 31,8%.

Отмечается, что продление режима повышенной готовности требует соблюдения "масочного режима" и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима, соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий.