"Еще одно из ключевых направлений по формированию доступного туристического предложения – наша чартерная программа. В этом году мы впервые запустили чартеры в Чечню. Они пользуются популярностью, загрузка первого рейса – 100%. Планируется, что чартеры в Чечню будут летать в Республику с 10 июня", — сказала она на церемонии подписания соглашений о развитии туризма в Чечне.

На базе этих чартеров туроператор предлагает туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии и межрегиональные маршруты. Стоимость туров в Чечню начинается от 24 тыс. на человека за четырехдневное путешествие. Программа включает перелет, размещение в отеле и две экскурсии — по Грозному и озеру Кезеной-Ам.

Председатель совета директоров FUN&SUN Тарас Демура добавил, что из-за высокого спроса первый рейс в Чечню будет выполнять более вместительный самолет, чем планировалось.

"Первоначально мы планировали A320 на 160 мест, сейчас ставим A321 на 220. Летать будут "Уральские авиалинии", — сообщил он.

Как сообщалось, в четверг председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, глава Ростуризма Зарина Догузова и руководители туроператорских компаний "Интурист" и FUN&SUN подписали соглашения о сотрудничестве для развития туризма в республике.