"Видим подтверждение прогнозов по увеличению турпотока в Тверскую область. Важно, чтобы готовность региона принять гостей была на достаточно высоком уровне. Главы муниципалитетов должны активно участвовать в развитии инфраструктуры своих территорий для привлечения туристов. Туризм — это инвестиции в развитие экономики", — подчеркнул Руденя на совещании в правительстве региона.

В пресс-службе отметили, что с начала туристического сезона, с 1 по 10 мая, Верхневолжье с пребыванием на сутки и более посетили уже более 18 тысяч человек.

Самыми посещаемыми стали Тверь, Торжок, Ржев, Старица, Калязин, Конаково и Осташков. Только Ржев за прошедшие три года нарастил туристический поток в семь раз.

В числе ключевых задач перед новым активным турсезоном губернатор назвал приведение в порядок дорог и тротуаров на основных туристических маршрутах, организацию работ по уборке мусора и устройству контейнерных площадок, замене и установке знаков туристской навигации.

"Для развития туриндустрии в регионе приняты дополнительные меры. В частности, это поддержка на обустройство пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создание новых маршрутов и объектов турпоказа, развитие местной кухни, приобретение автобусов и многие другие", — добавили в пресс-службе.

С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 млн человек.