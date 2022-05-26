"Заявка Чеченской Республики на грантовом конкурсе Ростуризма заняла одно из высоких мест. Республика получит грант в размере 100 млн – это те деньги, которые на конкурсной основе будут разыграны между малыми и средними бизнесами республики. На эти деньги можно обустраивать маршруты, смотровые площадки, зоны отдыха, санитарные комнаты, строить модульные отели, кемпинги и автокемпинги", — сказала Догузова журналистам по итогам подписания соглашений о сотрудничестве для развития туризма в республике.

Согласно распоряжению, в этом году Чечня также получит 20 млн на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в регионе. Еще 40 млн республике выделят "в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении государственной поддержки развития инфраструктуры туризма".

Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, в республике открыто более 150 туристических маршрутов и власти активно занимаются созданием условий для развития туризма в регионе.

В свою очередь, Догузова уточнила, что первый кемпинг на территории Чечни создан на грант Ростуризма прошлого года, когда МСП получил эти деньги для реализации своего проекта.

"Мы с республикой очень плотно начинаем сотрудничать в части создания комфортных и абсолютно безопасных условий для отдыха на природе. Это в дополнение к тому, что на территории республики очень много всего сделано в плане инфраструктуры. Это и современный Грозный, замечательные мечети. И для развития активного отдыха на природе мы также будем объединять усилия", — сказала глава Ростуризма.

Она напомнила, что есть два вектора сотрудничества – создание и развитие инфраструктуры, строительство некапитальных объектов размещения – кемпингов, автокемпингов, модульных отелей, на которые Ростуризм выделяет гранты на принципах софинансирования. Второе направление – формирование устойчивого спроса и активное продвижение Чечни, чтобы республика ассоциировалась с индустрией гостеприимства.

В четверг председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, глава Ростуризма Зарина Догузова и руководители туроператорских компаний "Интурист" и FUN&SUN подписали соглашения о сотрудничестве для развития туризма в республике. Ключевые цели договоренности — организация эффективного сотрудничества для реализации совместных задач по развитию туризма на территории Чечни, создание новых межрегиональных брендовых маршрутов и привлечение потоков российских и иностранных туристов в регион.