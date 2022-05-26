"В период майских праздников Севастополь посетило более 20 тыс. туристов. Показатель загрузки гостиниц Севастополя по сравнению с 2021 годом снизился в три раза за период майских праздников. Основной причиной сокращения количества отдыхающих в регионе считаем временное прекращение авиасообщения", — говорится в ответе на запрос агентства.

Уровень планируемой загрузки средств размещения на лето в управлении туризма назвали "стабильно невысоким".

"Согласно данным отельеров, в настоящее время уровень бронирования средств размещения Севастополя на летний период составляет 44%. В прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями (запрет на заселение без вакцинации — ИФ) процент бронирования составил 50%", — уточнила Остапенко.

В целом власти региона уверены, что туристический сезон состоится — в городе спокойная обстановка, регион открыт для туристов.

Как сообщалось, турпоток в Севастополь растет ежегодно на 12-13%. В 2021 году город принял около 650 тыс. туристов, при этом загрузка отелей в начале мая составляла 90%.