"Что касается абсолютной величины, то с учетом всех ограничений, которые введены по аэропортам РФ, мы ожидаем рост пассажиропотока по филиалу на 16%", — сказал Лядов.

Он пояснил, что в летний период по территории Ростовской области будет следовать более 130 поездов. И в целом по полигону СКЖД количество поездов вырастет до 210.

По его словам, с февраля 2022 года, когда аэропорты в ряде регионов РФ закрылись, компания назначила более 20 дополнительных поездов, которые совершили 173 рейса, предоставив более 120 тыс. мест, из них реализованы 119 тыс. мест. Основные направления — это Адлер-Москва, Адлер-Санкт-Петербург, Новороссийск-Москва, Анапа-Москва, Кисловодск — Москва, Ростов-Москва и Краснодар-Москва.

В майские праздники также были запущены 12 дополнительных поездов, совершивших 33 рейса.

Ежедневно из Ростовской области желдорогой отправляется свыше 6,5 тыс. пассажиров, 73 поезда ежесуточно следуют через регион.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 31 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.