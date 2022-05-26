"В летние каникулы в Тверской области будет работать 500 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 22 загородных оздоровительных лагеря, четыре палаточных лагеря", — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Игорь Руденя на селекторном совещании с главами муниципалитетов в четверг назвал приоритетным направлением содержательное наполнение программы отдыха и оздоровления детей патриотическими, просветительскими, творческими и спортивными событиями.

"Губернатор подчеркнул, что на площадках детских лагерей важно продолжить ставшую уже традиционной в ряде школ Верхневолжья церемонию поднятия флага и исполнения гимна России. А также проводить встречи с выдающимися людьми районов", — рассказали в пресс-службе.

Глава региона поставил задачи перед главами муниципалитетов по развитию в регионе лагерей труда и отдыха.

По данным пресс-службы, летом в Тверской области планируется трудоустроить более 8 тысяч подростков, в том числе в трудовых и педагогических отрядах.