Гостей фестиваля в этом году ждут 19 творческих площадок, включая интерактивные зоны, говорится в сообщении.

Центральной зоной станет подворье "Русская деревня", где каждый муниципальный район области представит свои традиционные ремесла, выставку предметов быта и праздничные угощения.

В зоне "Троицкий сувенир" будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства из регионов Центральной России, а в зоне "Ремесленный посад" организуют выставку ремесел, исторически бытовавших на территории Орловской области.

Интерактивные хороводы гостей и участников праздника проведут перед главной сценой в зоне "Заведем-ка хоровод" .

Гости смогут принять участие в конкурсе косарей, баттле-переплясе русских народных танцев, а также обучиться изготовлению кукол и венков на мастер-классах.

Также на празднике будут представлены угощения традиционной русской кухни по старинным рецептам села Льгов.

Праздник завершится гуляниями у костра и фейерверком в 21:00 мск.

Международный фольклорный фестиваль "Троицкие хороводы" проводится на протяжении 22 лет и уже стал "визитной карточкой" Орловской области.

Цель праздника — сохранение и приумножение духовного православного наследия, возрождение обрядово-праздничной культуры Орловского края. Ежегодно фестиваль посещают тысячи гостей из области и соседних регионов.