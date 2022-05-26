"Празднование Дня города назначено на 9 и 10 июля. Начало июля — это именно те дни, когда в Калининграде традиционно отмечался этот народный праздник. В течение двух предыдущих лет праздник не проводился из-за пандемии коронавируса. И потому в этом году горожане его встретят и проведут красиво и ярко", — сказала Вербицкая.

Предварительный вариант празднования предполагает, что в эти дни в городе будут работать множество площадок, на которых должно пройти свыше 100 различных мероприятий.

Это будут театрализованное шествие, концерты артистов и коллективов, художественной самодеятельности, спортивные и танцевальные флешмобы, выставка ретроавтомобилей, развлечения для детей и много другое, отметила пресс-секретарь.

"На сегодня ситуация с коронавирусом в Калининграде и области не вызывает особых тревог. Власти надеются, что не изменится она в худшую сторону и перед празднованием", — заключила Вербицкая.