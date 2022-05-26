Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в июле 2020 года в гостиничный дом базы отдыха "Глобус" заселились муж с женой и двое их несовершеннолетних детей. Им для проживания была предоставлена комната на втором этаже здания.

Из-за непогоды на территории базы произошло отключение электроэнергии. Тогда собственник установил в подсобном помещении, расположенном под номером отдыхающих, бензиновый генератор, несмотря на то, что его использование запрещено в замкнутых невентилируемых помещениях. В результате токсичные продукты выхлопа просочились к отдыхающим и все члены семьи погибли.

Другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, где были заселены потерпевшие. Погибшие были обнаружены только спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер. Собственник базы, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.