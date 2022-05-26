Догузова, отметила, что она первый раз в Чечне, и республика "превзошла все ее ожидания".

"В первую очередь поражает суперсовременный Грозный с архитектурой "хайтек", что очень необычно для Кавказа. Наверное, это единственный современный город в таком стиле. Аргун, Шали — прекрасные города, которые тоже успели посетить. Мечети, которые переносят в атмосферу восточной сказки. Все это очень интересно и эффектно сочетается с местным национальным колоритом, который есть главное богатство любой кавказской республики. Это люди, которые здесь живут, их культура, обычаи, традиции, кухня. И все это здесь есть в изобилии. Я бы сказала, что Чечня – это необычное для Кавказа сочетание ультрасовременного с национальным очень ярким колоритом", — сказала она на церемонии подписания трехстороннего соглашения о развитии туризма с руководством Чечни и главами туроператоров "Интурист" и FUN&SUN.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Здесь уникальная ситуация складывается. Обычно, когда приезжаешь в регион, понимаешь, что туристы хотят ехать, но пока еще недостаточно инфраструктуры и гостиниц. Много есть над чем работать. Здесь я бы сказала с точностью наоборот. Столько всего сделано, прекрасная инфраструктура, практически до любого села можно доехать по прекрасной автомобильной дороге, замечательный Грозный, города, богатая история, культура. Все это здесь уже есть, но нам нужно вместе с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым – ИФ) поработать надо тем, чтобы как можно больше россиян со всей страны и из дружественных стран с удовольствием приезжали в Чеченскую республику. Вместе поработать над продвижением, потому что пока еще много все-таки стереотипов, связанных с республикой. Может быть, даже многие боятся. Но я ответственно заявляю, это чувствуется на каждой улочке, что здесь очень безопасно, очень аккуратно, чистенько красиво", — сказала глава Ростуризма.

Догузова сообщила, что сама планирует приехать в Чечню в качестве туриста.

"Мы наметили два направления работы совместной, где мы хотели бы объединить усилия. Первое — дальнейшее развитие инфраструктуры, потому что очень много всего сделано, но я вижу большой потенциал в развитии модульных некапитальных экоотелей на природе. Чтобы можно было ездить и с комфортом отдыхать на шикарной природе Чеченской республики. И нам очень хочется поддержать малый и средний бизнес Чечни, который сейчас очень активно хочет вкладываться в туризм", — добавила она.

"И второе важнейшее направление — больше рекламы и продвижения Чечни как безопасного очень интересного направления на Кавказе и вообще в Российской Федерации", — подытожила Догузова.

Туроператор FUN&SUN с 10 июня впервые организует чартерную программу для туристов из Москвы в Грозный. На базе этих чартеров туроператор предлагает туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии и межрегиональные маршруты. Стоимость туров в Чечню начинается от 24 тыс. на человека за четырехдневное путешествие, включая экскурсию по Грозному, поездку на озеро Кезеной-Ам. Как сообщили в пресс-службе FUN&SUN, первый рейс программы 10 июня полностью продан.