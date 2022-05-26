"Мы планируем нарастить количество самолетов и в ближайший месяц ввести в строй еще два самолета, тоже "суперджеты", — сказал Теплицкий.

Он отметил, что в настоящее время авиакомпания эксплуатирует 15 самолетов российского производства, все они в строю, несмотря на закрытие ряда аэропортов в РФ.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 31 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.