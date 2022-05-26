Два новых участка расположены на границе Первомайского и Тальменского районов, а также недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района.

"Работа проводится очень большая. Сегодня мы открываем два участка, и наши дальнейшие планы внушают серьезный оптимизм: расширение Чуйского тракта, приведение его в современный вид поможет в развитии Алтайского края", — отметил Томенко.

Губернатор назвал Чуйский тракт, отмечающий 26 мая 100-летие присвоения ему статуса государственной дороги, одной из основных несущих транспортных артерий региона. Проводимая модернизация участков Чуйского тракта и организация движения в четыре полосы помогает решать проблему загруженности дороги. В выходные и праздничные дни, в высокий туристический сезон интенсивность движения на автомагистрали вырастает вдвое, пиковая нагрузка доходит до 20 тыс. автомобилей в сутки. Модернизация автомагистрали поможет развивать устойчивые социально-экономические связи между районами Алтайского края, а также повысить экономический и туристический потенциал региона, отмечается в сообщении.

Реконструкцию 10-километрового участка дороги на границе Тальменского и Первомайского районов ведут с осени 2019 года. Завершены работы по расширению проезжей части, построены разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озёрки. Это позволило обеспечить безопасный доступ к федеральной трассе жителям близлежащих населенных пунктов. В районе села Озёрки дорожники построили подземный пешеходный переход, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением, устроили стоянку для большегрузного транспорта. Кроме того, на участке протяженностью 14 км смонтировали новые линии электроосвещения.

В основании дорожной конструкции использован цементобетон, который обеспечит долговечность и снизит вероятность образования колеи и просадок. Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью.