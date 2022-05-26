"Мы сегодня подписываем туристические соглашения, потому что мы знаем последние годы, что было у нас на территории республики. Что сегодня происходит на территории Украины, то же самое было у нас. Все наемники со всех государств делали все, чтобы уничтожить Чеченскую республику и российское государство. Сегодня мы выиграли эту борьбу, мы навели порядок и сегодня мы можем говорить спокойно о развитии туризма", — сказал на церемонии подписания глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он поблагодарил Догузову за возможность договариваться о развитии туризма с крупными туроператорами.

"Мы подписали с двумя крупными федеральными туроператорами соглашения о сотрудничестве, и один из них уже принял решение поставить чартерную программу на территорию Чечни. Такие туристические чартеры начнут летать уже с 10 июня, и я уверена, что это внесет существенный вклад, в то, чтобы Чеченская республика уверенно ассоциировалась с туризмом и индустрией гостеприимства, где всегда с таким радушием, по-настоящему теплым кавказским гостеприимством рады каждому гостю", — сказала, в свою очередь, глава Ростуризма.

Она напомнила, что по условиям программы федеральный туроператор организует чартерную программу, и на ее базе предлагает пакетные туры, включающие маршруты по наиболее интересным для туристов объектам. Ростуризм, в свою очередь, субсидирует 50% стоимости чартерных программ, что позволяет сделать турпакеты с перелетом этими рейсами доступными.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как следует из текста соглашения, его цель – организация эффективного сотрудничества для реализации совместных задач по развитию туризма на территории Чечни, созданию новых межрегиональных брендовых маршрутов и привлечение потоков российских и иностранных туристов в регион.

Чартерная программа туроператора FUN&SUN из Москвы в Грозный стартует 10 июня, это первый опыт организации туристической перевозки в республику. На базе этих чартеров туроператор предлагает туры по Чечне, Дагестану, Северной Осетии и межрегиональные маршруты. Стоимость туров в Чечню начинается от 24 тыс. на человека за четырехдневное путешествие. Как сообщили в пресс-службе FUN&SUN, первый рейс программы 10 июня полностью продан. Рейсы будет выполнять Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" на 220 кресел.