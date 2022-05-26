Министерство уточняет, что в сообщении с курортами Черноморского побережья и Минеральных Вод будут курсировать 144 пары поездов формирования АО "ФПК", из них 59 круглогодичных и 85 летних. В частности, в сообщении с Адлером будут ходить 63 поезда, с Анапой — 44, с Новороссийском — 22, с Кисловодском — 13, с Ейском — 2.

Таким образом, предусмотрено сезонное увеличение объемов движения пассажирских поездов на юг РФ более чем в 2 раза.

Всего по основным потокообразующим станциям курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод планируется перевезти до 7,5 млн пассажиров.

По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса на наиболее востребованных направлениях: Москва — Анапа, Смоленск/Брянск — Имеретинский курорт, Киров — Адлер, Нижний Новгород — Адлер, Ульяновск — Анапа, Екатеринбург — Анапа, Екатеринбург — Имеретинский курорт. Всего АО "ФПК" в летний период в южном направлении планирует назначить не менее 250 дополнительных рейсов поездов.

В направлении Крыма в предстоящий турсезон планируется перевезти около 2,3 млн пассажиров. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит курсирование поездов по 17 направлениям. Железнодорожное сообщение будет обеспечено более чем с 30 субъектами РФ.

В частности, будет курсировать пять поездов из Москвы: два до Симферополя (включая дополнительный) и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии, три поезда из Санкт-Петербурга — до Симферополя, Феодосии и Евпатории, а также 10 поездов из регионов: из Перми, Омска, Мурманска, Пскова, Архангельска, Смоленска, Белгорода, Астрахани, Кисловодска, Адлера.

В середине июня увеличится частота курсирования уже назначенных поездов Москва — Феодосия (он станет ежедневным), Санкт-Петербург — Феодосия, Смоленск — Симферополь, Белгород — Симферополь, Астрахань — Симферополь и Кисловодск — Симферополь.