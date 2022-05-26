"Спрос в туристическом секторе был одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, в результате чего не только компании, но и национальная экономика, ориентированная на туризм, серьезно пострадали от ограничений на путешествия и приостановки международных поездок. К счастью, сейчас есть положительные тенденции – восстановление туриндустрии началось, хотя и не с одинаковой скоростью по всему миру или в одних и тех же сегментах рынка. Новые факторы, такие как спецоперация на Украине, также усложняют это неравномерное восстановление", — говорится в предисловии к отчету.

Согласно докладу организации, в список вошли 117 туристических направлений. Япония возглавила рейтинг впервые, обогнав США. Испания и Франция заняли третью и четвертую позиции соответственно. В топ-10 вошли Германия, Швейцария, Австралия, Великобритания, Сингапур и Италия.

По данным аналитиков, Япония заняла четвертое место в двухгодичном отчете по инфраструктуре воздушного транспорта и культурным ресурсам, шестое место по наземной и портовой инфраструктуре и 12-е место по природным ресурсам. По устойчивости к изменению окружающей среды страна заняла лишь 107 место.

Индекс развития путешествий и туризма (TTDI) составлен на основе 18 критериев, среди них – развитие путешествий и туризма, бизнес-среда, безопасность, здоровье и гигиена, использование человеческих ресурсов и рынок труда, международная открытость, ценовая политика и конкурентоспособность, инфраструктура воздушного транспорта, социально-экономическая устойчивость и другие.