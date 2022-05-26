"В этом году у нас ввели ограничения, а по планам мы должны были полететь и на Дальний Восток, и в Сибирь. Мы рассмотрели транспортную логистику, связались с нашими дальними регионами (Дальний Восток и Сибирь — ИФ)", — сказал Окунев.

Он отметил, что регионы Дальнего Востока и Сибири также были готовы субсидировать пассажирские перевозки совместно с Ростовской областью.

"Мы надеемся, что, когда ограничения снимут, мы предоставим (жителям региона — ИФ) возможность полететь туда воздушными судами. Будем ждать, что все быстро восстановится", — подчеркнул Окунев.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, Ростовская область в 2022 году выделяет около 300 млн рублей на субсидирование региональных пассажирских перевозок, что позволит выполнять полеты по России по невысоким тарифам. Это, в том числе, даст рост пассажиропотока в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону).

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем несколько раз продлевался, последний раз — до 31 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.