Рейс будет выполняться по средам, время в пути составит три часа.

1 июля авиакомпания возобновит приостановленную весной 2020 года полетную программу Ашхабад — Казань — Ашхабад, вылеты из Казани в столицу Туркмении запланированы по пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.

Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменией прямым регулярным авиасообщением, отмечается в пресс-релизе.

На официальном сайте авиакомпании сообщается, что стоимость билета экономического класса по маршруту Казань — Туркменабат будет составлять около 24-25 тыс. руб. в зависимости от курса.

Также сообщается, что пассажиры, которые ранее приобрели авиабилеты по направлениям Москва — Ашхабад, Казань — Ашхабад и Санкт-Петербург — Ашхабад и их не использовали, смогут обменять данные авиабилеты в офисах авиакомпании на территории Туркменистана через своих родственников.

Отмечается, что авиарейсы Москва — Ашхабад и Санкт-Петербург — Ашхабад пока не возобновляются.