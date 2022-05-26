Ежедневно из области отправляется 12 дополнительных автобусов из Ростова-на-Дону, Гуково, Волгодонска и Новочеркасска.

"Дополнительные рейсы введены для удобства жителей области, которые регулярно пользуются авиаперевозками", — сказал

По его словам, в целом автовокзал Ростова-на-Дону ежедневно обслуживает более 10 тыс. пассажиров, совершается 1,5 тыс. рейсов по 430 маршрутам.

"У нас также ведется мониторинг предварительной продажи билетов, и в случае нехватки билетов ставим дополнительные рейсы", — добавил Григорян.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 31 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.