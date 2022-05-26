"В авиакомпании 800 человек, все продолжают работать довольно интенсивно, несмотря на закрытие ряда аэропортов. Мы планируем примерно сохранить объёмы (перевозки пассажиров — ИФ) на уровне прошлого года", — сказал Теплицкий на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

По итогам 2021 года "Азимут" перевез 2,094 млн человек, что в 1,7 раза превышает показатель как 2020 года, так и "доковидного" 2019 года.

Исполнительный директор уточнил, что в апреле 2022 года по отношению к апрелю прошлого года авиакомпания перевезла на 26-27% меньше пассажиров.

"Это связано с закрытием аэропортов. В мае уже отставание на 12%. И, думаем, что июнь и июль выйдем на те же параметры, которые были в прошлом году", — отметил Теплицкий.

По его словам, как только откроется аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, в течение двух недель будут восстановлены рейсы, которые компания традиционно выполняла.

Сейчас у жителей Ростовской области пользуется популярностью аэропорт Минеральных Вод, куда можно быстро добраться на автомобиле.

Запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, затем много раз продлялся, последний раз — до 31 мая. Речь идет о полетах в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают штатно.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.