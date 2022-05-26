"Адыгея получит свыше 188,2 млн рублей", — говорится в сообщении.

Из них 71,3 млн рублей будут выделены на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Более 43,1 млн рублей — на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). Еще 73,8 млн руб. — на софинансирование расходных обязательств субъектов по развитию инфраструктуры туризма.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов, грантовые средства должны быть освоены до конца года. Они позволят создать новые места отдыха, оборудовать маршруты, пляжи, модернизировать бассейны на открытой местности.

"Обладая большим туристским потенциалом, республика намерена использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедряя меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры", — написал Кумпилов.

Он отметил, что это скажется как на улучшении жизни местных жителей, так и на повышении качества туристских услуг, развитии индустрии гостеприимства, расширении турпредложений различного ценового диапазона.