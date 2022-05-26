Рейсы из Ноябрьска в Минводы будут выполняться еженедельно по четвергам.

Кроме того, авиакомпания вдвое увеличивает количество рейсов на юг. С 1 июня полеты из Салехарда в Минводы будут выполняться дважды в неделю, из Нового Уренгоя — трижды.

Также увеличится количество рейсов в аэропорт Сочи: из Салехарда полеты будут выполняться четыре раза в неделю, из Нового Уренгоя планируются три рейса, из Ноябрьска — два.

В сообщении пресс-службы правительства региона отмечается, что об увеличении числа рейсов на юг просили ямальцы в социальных сетях.

"Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям пришлось пересмотреть свои планы. Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть. Действовать новое расписание будет до 30 сентября", — написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях.

По данным правительства региона, количество субсидируемых из бюджета округа рейсов с 2018 года увеличилось почти в пять раз, на сегодняшний день это 38 направлений.